LIVE DAUPHINÉ. Eerste etappe in volle finale, kopgroep met twee Belgen ziet voorsprong slinken tot één minuut

KIJK. Healy krijgt uitbrander, Verona wordt aangereden door volgwagen en Roglic pakt enkele seconden terug: de momenten uit etappe 19

In de negentiende rit in de Giro zonderde zich in verschillende stadia een 16-koppige vlucht af. Ben Healy, die de bergtrui nog niet wou opgeven, wilde daar 17 stuks van maken, maar raakte niet weg. Meer zelfs: bij INEOS waren ze niet opgezet met de aanvalsdrift van de Ier. De ploeg van roze trui Thomas had baat bij rust in het peloton.