LIVE DAUPHINE. Eenzame vluchter al snel gegrepen door peloton, derde keer goede keer voor sprinters?

De echte sprinters bleven tot nu toe nog wat op hun honger zitten. In de derde etappe naar Le Coteau krijgen ze een nieuwe opportuniteit. Het lied van de vroege vlucht was al snel uitgezongen. Mathieu Burgeadeau had geen zin in een eenzaam avontuur en liet zich grijpen door het peloton. Krijgen we nog spektakel in de aanloop naar de finish? Volg de wedstrijd hieronder live!