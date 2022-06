LIVE DAUPHINE. Drie leiders beginnen aan Plateau de Solaison, peloton zit niet ver - Trekt Roglic eindzege in zware finale over de streep?

Giro Wie is Jai Hindley, de grijze muis die als alterna­tief voor Remco Evenepoel gehaald werd en nu de Giro wint?

Net als in 2020 pakte Jai Hindley (26) de roze leiderstrui in de laatste bergrit. Toen verspeelde hij de eindzege nog in de slottijdrit, dit jaar won de Australiër de Giro wel. “Na die ontgoocheling van twee jaar geleden had ik nooit gedacht het roze nog eens te kunnen dragen.” Kennismaking met een ogenschijnlijk grijze muis, die als alternatief voor Remco Evenepoel werd binnengehaald bij BORA-hansgrohe.

29 mei