LIVE. Dat zal hem morgen al niet meer overkomen: Pogacar en co nemen tijdens verkenning bijna verkeerde afslag op Mariaborrestraat

Wielrennen Intermar­ché-Wan­ty-Go­bert stijgt op World­Tour-ran­king naar veilige 14de plek, Lot­to-Soud­al steeds in viezere papieren

De zege van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem plus zijn dichte ereplaatsen in E3 Harelbeke (Vijfde) en Milaan-Sanremo (twaalfde) hebben ook zijn ploeg Intermarché - Wanty-Gobert geen windeieren gelegd. De Waalse ploeg is in de strijd om het behoud van de WorldTour gestegen naar de veilige veertiende plek

28 maart