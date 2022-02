LIVE. Daar gaat Evenepoel! Zingt hij het uit tot aan de meet?

WK veldrijden Chillen in business lounge en confronta­tie met honden: het WK-dag­boek van Eli Iserbyt

Kandidaat-wereldkampioen Eli Iserbyt houdt vanuit het Amerikaanse Fayetteville een WK-dagboek bij. Van chillen in business lounge over een confrontatie met vier honden tot de (weinige) activiteiten op een rennerskamer. “Het kattenkwaad laten we over aan de junioren.”

29 januari