LIVE CLASSIC BRUGGE-DE PANNE. Peloton is alert voor waaiers - Schaduwfavoriet Bennett moet al snel opgeven

KIJK. Felicita­ties van Roxanne voor Van der Poel, troost van Sarah voor Van Aert

The winner takes it all. Meteen nadat hij Milaan-Sanremo had gewonnen, kreeg Mathieu van der Poel een dikke knuffel en kus van vriendin Roxanne Bertels. Wout van Aert vond dan weer troost bij echtgenote Sarah De Bie.