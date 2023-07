LIVE CLÁSICA SAN SEBASTIÁN. Weer met lange solo? Evenepoel gaat op Baskische wegen voor derde zege

Vuelta-concurrent van Evenepoel komt stevig ten val

Een belangrijke concurrent van Remco Evenepoel in de komende Vuelta likt z’n wonden. Juan Ayuso kwam stevig ten val in de Ordiziako Klasika in het Baskenland. De Ronde van Spanje begint over een maand en het valt af te wachten in welke mate de blessure van Ayuso doorweegt.