LIVE. Cian Uijtdebroeks en Alec Segaert aan zet in het tijdrijden - Pogacar en vriendin niet in Mixed Team Relay?

EK wielrennenTerwijl de WK-koorts in eigen land stijgt, is het Italiaanse Trento dezer dagen het decor van het EK wielrennen. Over verschillende categorieën heen wordt er gekoerst om de Europese sterrentrui. Op dag 1 is het langs Belgische zijde uitkijken naar Cian Uijtdebroeks en Alec Segaert in de tijdrit bij de junioren. U volgt alles LIVE op deze pagina.