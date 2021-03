LIVE. Cavagna gaat er alleen van door in Ronde van Catalonië

Milaan-Sanremo Stuyven: “Acht keer op tien lukt zoiets niet. Gewéldig dat ik het hier zo kan afmaken”

20 maart Niet Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Julian Alaphilippe dus aan het feest in Milaan-Sanremo, wél Jasper Stuyven. “Ik besef het nog altijd niet zo goed. Het moment dat ik de finish overschreed, voelde ik mij alleen op de wereld. Dit is de mooiste zege uit mijn carrière. Machtig. Zalig. Onbeschrijflijk”, klonk het bij de dolgelukkige Leuvenaar van Trek-Segafredo. “Het is gewéldig om het hier zo af te maken. Ik geloofde er sowieso in. Zeker omdat de jongens die vooraan zaten rappe jongens waren, probeerde ik liever alles of niks. Met uiteindelijk liever alles dan niks natuurlijk”, aldus Stuyven. “Acht op de tien keer lukt zo'n aanval niet, maar die ene keer of die twee keer dan wel. Toen Kragh Andersen kwam aansluiten, dacht ik even ‘oei’. Maar uiteindelijk was het ook voor mij goed, zo kon ik even op adem komen. Om er dan meteen over te gaan.