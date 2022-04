LIVE. Carlos Rodriguez alleen aan de leiding, wie wint de derde rit in de Ronde van het Baskenland?

Wielrennen Jum­bo-Vis­ma maar half zo goed zonder Van Aert: “Wout was mee geweest, zeker weten”

Plan B was niet goed genoeg. Zonder Wout van Aert speelde Jumbo-Visma niet mee voor de prijzen in de Ronde van Vlaanderen. Christophe Laporte werd 9de, Tiesj Benoot 13de. “In de breedte was de ploeg goed, maar om hier te winnen moeten de kopmannen supergoed zijn. En dat was niet zo.”

4 april