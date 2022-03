LIVE BRUGGE-DE PANNE. Vluchters gegrepen, peloton maakt zich op voor massasprint

Wielrennen Zorgen om Pidcock: “We vinden de oorzaak van zijn maagproble­men niet”

Tom Pidcock beleefde allesbehalve een goeie dag in Milaan-Sanremo. De wereldkampioen veldrijden moest al op de Capo Berta lossen uit het peloton en gaf nadien op. Bovendien kreeg hij van de wedstrijdjury ook nog een boete van 500 Zwitserse Frank (484 euro) wegens ‘ongepermitteerd gedrag.’ Door maagproblemen moest de Brit van Ineos-Grenadiers in de finale een sanitaire noodstop maken. “Het was geen buikloop, maar Tom moest wel serieus naar het toilet gaan. Ook nadien voelde zijn maag niet honderd procent gezond. Verder koersen had geen zin”, zegt zijn ploegleider Kurt Bogaerts.

