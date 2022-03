LIVE BRUGGE-DE PANNE. Op naar krachtmeting tussen de topsprinters?

Milaan-Sanremo Michel Wuyts fileert Mil­aan-Sanremo: “Pogacar tekende op de Poggio zíjn doodvonnis, maar óók dat van Van Aert”

De kop is eraf, het eerste Monument van het seizoen zit erop. Matej Mohoric won na een bloedstollende afdaling van de Poggio Milaan-Sanremo en zette zo topfavorieten Tadej Pogacar en Wout van Aert een hak. Genoeg stof om over na te praten met commentator Michel Wuyts. “Mohoric zal ook in onze koersen meedoen”, voorspelt hij.

19 maart