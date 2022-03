LIVE BRUGGE-DE PANNE. Op naar krachtmeting tussen de topsprinters? Volgens Cavendish alvast wel: “Erg grote kans op sprint”

Milaan-Sanremo En toen bracht een telefoon­tje uit Italië Van der Poel alsnog aan de start: “Zonder een zieke Vermeersch was hij hier niet”

Sneller dan verwacht is Mathieu van der Poel (27) opnieuw coureur. Zijn terugkeer in competitie, na een rugblessure die maandenlang heeft aangesleept, was komende dinsdag gepland in de Italiaanse wielerweek Coppi-Bartali. Maar toen kreeg Van der Poel een telefoontje uit Italië. Of hij niet sneller zijn koffers voor Italië kon/wilde pakken? MvdP moest geen twee keer nadenken.

19 maart