LIVE BRABANTSE PIJL. Zoals verwacht geen Alaphilippe, die ook Amstel Gold Race mist - Pidcock past eveneens, titelverdediger Sheffield er wel bij

Sergio Higuita zet Soud­al-Quick.Step een hak, leiders­trui van Vingegaard nooit in gevaar

De vijfde etappe in de Ronde van het Baskenland is een prooi geworden voor Sergio Higuita (BORA-hansgrohe). De Colombiaanse klimgeit bewees over een goed paar sprintersbenen te beschikken na een lastige heuvelrit. Hij was duidelijk de snelste in een groep van ongeveer 20 renners. De leiderstrui van Jonas Vingegaard kwam nooit in gevaar.