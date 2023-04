LIVE BRABANTSE PIJL. Zoals verwacht geen Alaphilippe, die ook Amstel Gold Race mist - Pidcock past eveneens, net als titelverdediger Sheffield

WUYTS & VLAEMINCK. “Jum­bo-Vis­ma is niet op zijn waarde geklopt in Pa­rijs-Rou­baix”

Parijs-Roubaix moest gisteren het zoveelste titanenduel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert worden, maar een leegloper voor die laatste heeft er anders over beslist. Van der Poel triomfeerde, Van Aert vloekte. Daar valt veel over na te praten in de HLN-podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’, met deze week Jan Bakelants als gast. “Mathieu van der Poel zal de komende jaren nog veel Monumenten winnen. Enkel het WK ontbreekt nu nog.” Luister hieronder naar de scherpste podcast van de koers.