LIVE BRABANTSE PIJL. Wie houdt Wout van Aert van de zege?

Wielrennen Mark Cavendish na eerste zege in drie jaar: “Lefevere is mijn held”

12 april Mark Cavendish heeft voor het eerst in drie jaar tijd het zegegebaar mogen maken. De 35-jarige Brit van Deceunick-Quick.Step was opgetogen na zijn overwinning in Turkije en kan Patrick Lefevere niet genoeg bedanken. “Ik was super emotioneel na de streep, net omdat er zoveel personen niet meer in mij geloofden, maar Patrick wel. Hij is mijn held”, luidt het.