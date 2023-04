LIVE BRABANTSE PIJL. Vier vluchters krijgen snel groen licht van het peloton, Gianni Vermeersch: “Een en twee zoals in Roubaix, dat zou kunnen”

Neemt Soud­al-Quick.Step revanche in de Ardennen­klas­sie­kers? “Linkerknie van Alaphilip­pe baart zorgen”

Geen enkele renner in top twintig plus een resem valpartijen en lekke banden. De Parijs-Roubaix van Soudal-Quick-Step in een notendop. Nemen ze revanche in de Ardennenklassiekers? Simpel wordt dat niet, want Julian Alaphilippe heeft last van zijn knie.