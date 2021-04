LIVE BRABANTSE PIJL. Verschillende renners springen weg uit het peloton, kopgroep houdt drie minuten voorsprong over

Wielrennen Roglic haalt na ferm nummer eindzege in Ronde van het Baskenland binnen, Gaudu wint slotrit

10 april Primoz Roglic heeft de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Sloveen voerde in een dolle slotrit een stevig nummer op en stoomde naar eindwinst. De ritwinst liet hij aan medevluchter David Gaudu. Pogacar liet zich in een dalende strook verrassen en zag zo de eindzege uit handen glippen. Een sterke Mauri Vansevenant kon lang mee in de achtervolgende groep-Pogacar en werd knap tiende.