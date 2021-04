LIVE BRABANTSE PIJL. Van Aert gemotiveerd aan de start na deugddoende rust: "Kom hier om te winnen”

Wielrennen De Gorilla stopt ermee: carrière­over­zicht van André Greipel, man met de meeste zeges in het peloton

12:51 André Greipel stopt eind volgend seizoen met koersen. Dat vertelde hij in een documentaire over zichzelf, ‘Der Tanz des Gorilla’. De 38-jarige Duitse sprinter heeft tot nu toe maar liefst 156 zeges geboekt in zijn carrière. In het actieve peloton doet niemand beter. Daarmee houdt hij onder andere Mark Cavendish, Alejandro Valverde en Peter Sagan achter zich. Hoe goed was De Gorilla en kan hij zijn loopbaan nog in stijl afsluiten?