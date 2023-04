LIVE BRABANTSE PIJL. Sterke Healy doet kopgroep uiteen spatten, enkel Cavagna en Godon nog mee in diepe finale

DE LAATSTE BELG. Het Rou­baix-ver­haal van Dorian De Maeght, die 160 km moederziel alleen over de kasseien reed: “Ik moest de piste halen, koste wat het kost”

137ste - buiten tijd. Op statistiekenwebsite Pro Cycling Stats komt er dan wat oneerbiedig OTL achter je naam, Out of Time Limit. En dan te weten dat Dorian De Maeght (25) vorig jaar nog maanden doorkoerste met twee gebroken rugwervels en dat hij afgelopen zondag in Parijs-Roubaix zijn beste waardes duwde in een poging mee te gaan in de vroege vlucht. “Ik kreeg al een berichtje van Victor Campenaerts: ‘Dylan van Baarle was het jaar voordat hij won ook buiten tijd’. No pressure.”