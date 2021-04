LIVE BRABANTSE PIJL. Matthews ziet kansen in rook op gaan na val, Van Aert schuift mee na aanval Pidcock!

Wielrennen Arvid de Kleijn wint eerste etappe Ronde van Turkije, Philipsen en Cavendish komen er niet aan te pas

11 april Arvid de Kleijn heeft de eerste etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. In een massasprint haalde de 27-jarige Nederlander het nipt voor Halvorsen. Cavendish en Philipsen kwamen er niet aan te pas. Deze eerste etappe in de Ronde van Turkije stond in het teken van de terugkeer van Fabio Jakobsen in het peloton. De Nederlandse sprinter maakte vorig jaar in de Ronde van Polen een doodsmak en is na een lange revalidatie weer renner.