LIVE BRABANTSE PIJL. AG2R-Citroën houdt voorsprong vier aanvallers onder controle

Het succes van Mathieu van der Poel en Alpe­cin-Deceuninck ontgren­deld met vijf sleutels: “Creëer rust (en een plan) rond ‘Matje’ en dan krijg je dit”

“When hell becomes heaven. Thank you TEAM.” De Instagram-post van Mathieu van der Poel (28), daags na zijn triomf in Parijs-Roubaix, loog er niet om. De majuskels op de juiste plek evenmin. Dit succes is het werk van een slim collectief, gebouwd rond een ijzersterk individu. Het succes van Van der Poel en z’n ploeg uitgelegd in vijf stappen. Van een eerste profcontract van vier (!) jaar op z’n achttiende tot een uitgekiend plan dit seizoen.