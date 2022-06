LIVE BK WIELRENNEN. Wie verovert nationale driekleur op biljartvlak parcours (met wind?) - Dit zijn onze sterren

Tour de France Van Avermaet begrijpt niet-selectie voor de Tour niet: “Ploeg vond blijkbaar dat ik niet goed genoeg bergop reed”

Greg Van Avermaet zit niet in de selectie van AG2R-Citroën voor de Tour de France. De 37-jarige Oost-Vlaming nam in het verleden al negen keer deel aan de Tour en was er sinds 2014 onafgebroken bij. Zelf vindt hij zijn niet-selectie “een grote verrassing”, zo zei Van Avermaet net. “Het was niet leuk om dat nieuws te vernemen, nee.”

23 juni