LIVE BK WIELRENNEN. Van Aert viert derde tijdrittitel - Voormalig Belgisch kampioen Debusschere neemt afscheid

"Van der Poel gaat voor herrie zorgen": Michel Wuyts kijkt vooruit naar de Tour en bespreekt veiligheid in de koers

Nu de Ronde van Zwitserland en de Ronde van België gereden zijn, zitten alle voorbereidingswedstrijden richting de Tour de France erop. Onze wieleranalist Michel Wuyts blikt in HLN Live al eens vooruit naar de Tour, dé belangrijkste wedstrijd van het jaar. Wuyts ziet Vingegaard als dé absolute topfavoriet en verwacht ook veel van Mathieu Van der Poel: “Hij gaat voor herrie zorgen. In de eerste week verwacht ik al veel van hem. In tegenstelling tot Van Aert moet hij met niemand rekening houden.” Ook over de veiligheid in de koers spreekt Wuyts zich uit.