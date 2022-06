LIVE BK WIELRENNEN. Philipsen, Merlier en Theuns tegen de grond - Evenepoel heeft slag gemist en moet achtervolgen

BK Wielrennen Wie zijn de grootste kansheb­bers in afwezig­heid van Wout van Aert? Ontdek alles over het BK wielrennen in onze gids

Geen Wout van Aert op het BK in Middelkerke en dus gaan we zondag op zoek naar een nieuwe renner voor de tricolore. Wie zijn de favorieten en wat moet u weten over het parcours? U ontdekt het in onze BK-gids.

24 juni