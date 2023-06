LIVE BK WIELRENNEN. Onze man blikt vooruit naar het BK: “Grote kans op een massasprint”

Een BK tijdrijden op WK-ni­veau: “Remco kreeg een mentale boost in Zwitser­land, maar Wout wordt elke dag beter”

Stormcode rood gemeld vandaag in Herzele. Zet u schrap voor Remco vs. Wout 2023, part 3. In de twee tijdritten van de Ronde van Zwitserland bracht Evenepoel (23) de onderlinge score tussen beide tenoren (zij het zonder zege) op 2-3. Een nieuwe Belgische titel loodst hem dus langszij. Maar waarschuwing: in het zicht van de Tour neemt de wervelwind Van Aert (28) fors in kracht toe.