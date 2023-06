LIVE BK WIELRENNEN. Kan iemand de onvermijdelijke massasprint ontlopen in Izegem? - Van Aert: “Ik ben underdog”

Een grote koershon­ger en met het najaar in het achter­hoofd: waarom De Lie zondag het BK betwist

“Dat is jong. Dat is sterk. Dat geneest rap.” En dus rijdt dat zondag godbetert al het Belgisch kampioenschap in Izegem. Arnaud De Lie (20) wil vooruit na zijn revalidatie en amper veertig dagen na zijn zware valpartij. Is dat wel verantwoord? Wat mogen we verwachten voor komend weekend? En wat nadien? Eén wedstrijd staat alvast met stip in de agenda aangeduid.