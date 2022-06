LIVE BK TIJDRIJDEN. Topfavoriet Remco Evenepoel verkent parcours in Gavere, dit zijn z’n uitdagers

Wielrennen Ook de wegcommis­sie van de UCI buigt zich nu over het dossier Lampaert

De manoeuvres van Yves Lampaert in de slotrit van de Ronde van België krijgen een staartje. Omdat hij tijdens de Gouden Kilometer nogal fors in duel ging met Tim Wellens, gaf de wedstrijdjury de West-Vlaming van Quick.Step na afloop een boete van tweehonderd Zwitserse Frank plus uitsluiting van de wedstrijd, wegens ‘afwijken van de gekozen baan en hierdoor een andere renner hinderen of in gevaar brengen, en een onregelmatige sprint’.

20 juni