LIVE BK TIJDRIJDEN. Remco Evenepoel trekt zich op gang, Frison heeft besttijd in handen

Wielrennen Amy Pieters boekt half jaar na zwaar hersenlet­sel langzaam progressie: “Volgende stap is weer leren praten”

Amy Pieters (31) boekt een half jaar na haar val, waar de wielrenster een zwaar hersenletsel opliep, langzaam vooruitgang. Praten kan ze nog niet, maar de Nederlandse knikt of lacht wel voorzichtig in het bijzijn van haar familie, waar ze in de weekends vertoeft. “Stig Broeckx kent na zes jaar nog steeds progressie. Ik teken ervoor als Amy zover kan komen.”

21 juni