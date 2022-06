LIVE BK. Een onthoofd kampioenschap? Vergeet het: snelle mannen zat, mogelijke intriges en de sleutel ligt bij... Remco

BK wielrennenDe beste Belgische renner ontbreekt morgen op het Belgisch kampioenschap wielrennen . Het is geen reden tot kniezen. Ook zonder Wout van Aert is de titelstrijd niet onthoofd. Ook zonder Wout, snelle mannen zat. Zelfs Thibau Nys doet mee. En de ingrediënten tot intrige zijn ook nu aanwezig.

De twee snelsten - dat gold ook zo als Van Aert wel startte - heten Jasper Philipsen en Tim Merlier. Dat ze dezelfde werkgever hebben, maakt het extra boeiend. Herinner het gepruts in 2014 tussen Tom Boonen en Gert Steegmans voor de poorten van de hoofdsponsor in Wielsbeke. Ook tussen Greg Van Avermaet en Jürgen Roelandts kwam het na de sprint in Knokke 2008 nooit meer helemaal goed. De ingrediënten tot intrige zijn ook nu aanwezig. Philipsen verkeert in bloedvorm, Merlier was ziek in Slovenië. Philipsen trekt naar de Tour, Merlier niet. Philipsen tekende bij tot eind 2024. Merlier vertrekt bij Alpecin-Fenix. Het zou de Roodhoofts steken mocht Merlier volgend voorjaar in de tricolore trui van Quick.Step rijden.

Ook Lotto-Soudal en Intermarché-Wanty Gobert hebben een sprinter aan boord, maar Arnaud De Lie en Gerben Thijssen konden Philipsen dit jaar nog niet kloppen. Weinig redenen tot grenzeloos vertrouwen. Zo aast Alpecin -Fenix met zijn twee dozijn renners als enige ploeg op het droomscenario van Dedecker.

Quote Evenepoel is hongerig en weet donders goed wie 11 jaar geleden als laatste de dubbel pakte in het tijdrijden en op de weg. Hij dweept al langer met Philippe Gilbert.

Op hulp van Quick.Step moet het niet rekenen. De ploeg van Patrick Lefevere werd het voorbije jaar aanzienlijk Belgischer en start ook met twaalf. Zonder sprinter, maar met Remco Evenepoel heeft het de sleutel in handen. Evenepoel is hongerig en weet donders goed wie elf jaar geleden als laatste de dubbel pakte in het tijdrijden en op de weg. Hij dweept al langer met Philippe Gilbert. Met twee recente tijdritzeges gaat het Evenepoel voor de wind. De strakke zeebries van vier beaufort vanuit het zuidwesten is een extra bondgenoot om het peloton aan flarden te rijden tijdens de twee passages door de Moeren. Na de Scheldeprijs een tweede keer waaiers missen, kan Lefevere niet dulden.

Geprikkelde Van Avermaet

Evenepoel en co krijgen steun van het trio van Jumbo-Visma met Benoot en Van Hooydonck in Tour-vorm. Ook Trek-Segafredo met Stuyven plus uittredend vicekampioen Theuns en AG2R-Citroën met een geprikkelde Van Avermaet kiezen de kaart van de aanval. Het BK onthoofd? Vergeet het. Een vlak BK biedt meer perspectief dan een editie met vijfduizend hoogtemeters in de Ardennen, waar enkel Evenepoel, Van Aert en misschien Teuns of Benoot kunnen winnen.

Iemand anders Wie wordt Belgisch kampioen wielrennen? Jasper Philipsen (15%)

Arnaud De Lie (19%)

Tim Merlier (9%)

Remco Evenepoel (40%)

Jasper Stuyven (6%)

Iemand anders (11%)

