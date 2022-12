LIVE BK Beachrace. Tim Declercq: “In onze groep wordt hier bijna evenveel over gepraat als over de Ronde van Vlaanderen”

Wielrennen Lot­to-Dstny doet in 2023 uit eigen initiatief niet mee aan de Ronde van Italië

Lotto-Dstny zal in 2023 niet aan de start van de Ronde van Italië verschijnen. Het Belgische team maakt komend seizoen geen deel meer uit van de WorldTour en is daarom niet verplicht om alle WorldTour-koersen te rijden. De ploeg wil in die periode enerzijds punten pakken en zich anderzijds optimaal voorbereiden op de Tour de France.

19 december