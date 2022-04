LIVE. Bilbao, een gevaarlijke klant in het klassement, glipt mee in interessante kopgroep

Wielrennen KOERS KORT. “Sagan ook hoogst onzeker voor Pa­rijs-Rou­baix” - Van Gils (Lot­to-Soud­al) van Baskenland naar Amstel Gold Race

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport is de kans groot dat drievoudig wereldkampioen Peter Sagan (32) ook voor Parijs-Roubaix verstek geeft. De Slovaak van TotalEnergies liet na enkele tegenvallende resultaten eerder al de Ronde van Vlaanderen schieten. Sagan, die beide koersen al won, geeft in de roze sportkrant aan zich niet goed te voelen. “Ik voel me vaak vermoeid en we moeten uitvinden hoe dat komt.” Na z'n opgave in het Circuit de la Sarthe woensdag is Sagan dan ook teruggekeerd naar Frankrijk om verdere onderzoeken te ondergaan.

13:44