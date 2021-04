LIVE. Bergtrui virtueel voor Hermans in het Baskenland, die mee is in kopgroep

Ronde van Vlaanderen Vergaerde en Fedorov uit de koers gezet na incident, Roodhooft: “Fedorov heeft zich vreselijk misdragen”

4 april De Ronde van Vlaanderen leidt altijd tot extra nervositeit. Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) en Yevgeniy Fedorov (Astana) kregen het in de voorwacht van het peloton met elkaar aan de stok, wat voor een gevaarlijke situatie zorgde. Het verdict van de jury was onverbiddelijk: beide renners werden niet veel later uit koers gezet.