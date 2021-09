LIVE BENELUX TOUR. Vier landgenoten maken deel uit van de vlucht van de dag, komt eindzege Colbrelli nog in het gevaar?

Wielrennen Cavendish (36) blijft onzeker over contract­ver­len­ging: “Of ik blijf hangt niet van mij af”

4 september Mark Cavendish blijft onzeker of hij volgend wel of niet nog voor de ploeg van Patrick Lefevere koerst. De Brit start zondag in de Ronde van Groot-Brittannië. Maar hij weet nog niet hoe zijn toekomst eruit ziet. Alleen dit: ook volgend jaar wil hij nog coureur zijn.