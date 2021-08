LIVE BENELUX TOUR. McNulty voorlopig de snelste, kan Evenepoel korte race tegen de klok naar zijn hand zetten?

Woningen moeilijker betaalbaar: overspelen kopers hun hand?

14 juli De druk op de vastgoedmarkt houdt aan. Het effect op de verkoopprijzen blijft niet uit: een woonhuis in ons land was in de eerste zes maanden van 2021 gemiddeld 4,5 procent duurder in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020. Het gevolg? Almaar meer kopers besteden een grotere hap van hun inkomen aan woonkosten. Is die situatie nog gezond? Spaargids.be analyseert.