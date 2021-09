LIVE BENELUX TOUR. Kopgroep van vijf met één Belg krijgt weinig speelruimte van peloton

Koers kort KOERS KORT. Ben Hermans snelt naar tijdritze­ge in Poi­tou-Charentes - Otto Vergaerde trekt naar Trek-Segafredo

26 augustus Ben Hermans heeft vandaag de tijdrit in de Tour Poitou-Charentes (2.Pro) gewonnen. De Limburger van Israël Start-Up Nation legde het parcours van 23,5 kilometer tussen Monts-sur-Guesnes en Loudun af in een tijd van 27:55, goed voor een gemiddelde van 50,51 kilometer per uur. De Brit John Archibald werd op één seconde tweede, de Fransman Bruno Armirail op zeven seconden derde.