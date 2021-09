LIVE BENELUX TOUR. Kan iemand Colbrelli nog van de eindzege houden in slotetappe met aankomst op de Vesten?

Vuelta “We zijn mensen van vlees en bloed, geen machines”: podiumkan­di­daat Lopez laat van zich horen na ongeziene opgave in Vuelta

4 september De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje is uitgedraaid op een rampdag voor Miguel Angel Lopez (27). De Colombiaan van Movistar begon nog als derde in het klassement aan de rit, maar werd buitenspel gezet door een putsch van Bahrain-Victorious. Lopez stapte uit frustratie pardoes uit de koers. ‘Superman’ leek even van de aardbol verdwenen, maar liet later op de avond toch van zich horen: “Ik heb een fout gemaakt door niet uit te rijden.”