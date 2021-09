LIVE BENELUX TOUR. Etappe even geneutraliseerd door massale valpartij: “Bijna iedereen stond te voet”

Wielrennen Wil Remco Evenepoel wel naar het WK? “Ik zal niet boos zijn als ik niet in de selectie zit”

30 augustus Gaat Remco Evenepoel naar het WK wielrennen of niet? En wil hij dat wel? De vraag klinkt steeds luider, na alweer een nieuwe overwinning zaterdag in de Brussels Cycling Classic. Evenepoel dringt zelf niet al te hard aan. “Misschien focus ik me enkel op de tijdrit en laat ik de achtste plaats in de selectie graag aan iemand anders.”