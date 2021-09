LIVE BENELUX TOUR. Drie avonturiers op pad richting Ardooie, maar sprintersploegen houden boel onder controle

Vuelta Jakobsen snelt op 25ste verjaardag naar z'n derde ritzege in de Vuelta

31 augustus Fabio Jakobsen (25) heeft z'n derde etappezege in deze Ronde van Spanje geboekt. De Nederlander was - op z'n verjaardag nota bene - andermaal de snelste in een massasprint. Onze landgenoot Jordi Meeus strandde op de tweede plaats, Odd Christian Eiking blijft leider.