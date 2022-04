LIVE BASKENLAND. Roglic, Alaphilippe en Evenepoel zetten mannetjes aan het werk

Wielrennen Lotte Kopecky behoort na Ron­de-winst tot de groten: “Ik denk dat ik me momenteel bij de top vijf mag rekenen”

Cameraploegen en een persconferentie. Dat is Lotte Kopecky (26) niet gewoon. Dat ze met haar overwinning in de Ronde van Vlaanderen Mathieu van der Poel van de voorpagina van de sportkranten heeft verdrongen, daar keek ze maandagochtend ook van op. Plots gaat het hard met vrouwenwielrennen in Vlaanderen. Dat de weg nog lang is, dat weet Kopecky ook.

