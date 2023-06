LIVE BALOISE BELGIUM TOUR. Veldrijder Vanthourenhout mee in kopgroep, Iserbyt geeft op

KIJK. Evenepoel valt aan, kent moeilijk moment en ziet Skjelmose winnen: “Zullen nog wat naweeën zijn van coronabe­smet­ting”

De eerste afspraak tussen de favorieten voor de eindzege in de Ronde van Zwitserland is gewonnen door Mattias Skjelmose Jensen. De Deen sprong op de slotklim samen met Felix Gall mee met Remco Evenepoel om de wereldkampioen daarna achter te laten en het af te maken in een sprint met twee. Skjelmose wordt de nieuwe leider in het klassement, Evenepoel eindigde als vierde op 19 seconden en wordt tweede in de tussenstand.