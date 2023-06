LIVE BALOISE BELGIUM TOUR. Van der Poel op weg om stevig nummertje af te ronde in Durbuy

Van der Poel genekt door pech in Dwars door het Hageland, maar wel tevreden met gevoel: “Ik kijk echt uit naar de Tour”

Een bonkige Noor die een koers wint in temperaturen van boven de dertig graden. Het gebeurde in Dwars door het Hageland. Topfavoriet Mathieu van der Poel (13de) en de Belgen Stan Van Tricht (tweede), Florian Vermeersch (derde) en Yves Lampaert (vierde) beten in het stof, maar konden een hoop platte banden inroepen als excuus.