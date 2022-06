LIVE BALOISE BELGIUM TOUR. Schmid, Hermans en Pedersen ingerekend: wie is de volgende aanvaller?

Wielrennen Nu ook sportieve gevolgen voor Alexandre Greniez: renner die telefoon tegen hoofd van ex-vrouw wierp en werd veroor­deeld, moet op zoek naar nieuwe ploeg

Team TotalEnergies, de ploeg van ex-wereldkampioen Peter Sagan, heeft in een tweet bekend gemaakt dat het contract van Alexandre Geniez per direct wordt ontbonden bij de Franse wielerploeg. De 34-jarige Fransman werd begin maart veroordeeld voor huiselijk geweld tegen zijn ex-vrouw Lucie Garrrigues en kreeg een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel. In zijn carrière won Geniez drie etappes in de Vuelta als renner van AG2R.

