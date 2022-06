LIVE BALOISE BELGIUM TOUR. Organisatie zorgt door hitte voor langere bevoorrading, Lampaert: “Hoop dat ik Pedersen kan doen plooien”

Wielrennen Remco Evenepoel wil klassement in Zwitser­land nog niet opgeven na halve off-day: “Op zich... twee minuten...”

Slechte dag voor Remco Evenepoel in de Ronde van Zwitserland. In de finale ging het bergop te snel voor onze landgenoot, die last had van de hitte. Hij verloor uiteindelijk ruim 2 minuten op de belangrijkste klassementsmannen. De ritwinst was na een loodzware dag voor Alexandr Vlasov (BORA-hansgrohe), die ook de nieuwe leider is.

17 juni