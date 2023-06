LIVE BALOISE BELGIUM TOUR. Meteen eerste gevecht tussen Philipsen, Jakobsen en Ewan?

Remco Evenepoel rijdt eerste koers sinds z’n Co­vid-besmetting: wat mogen we verwachten van de wereldkam­pi­oen in Zwitser­land?

Vier weken na zijn tweede ritzege in de Giro en zijn opgave door Covid rijdt Remco Evenepoel (23) weer een koers. In de Ronde van Zwitserland, die zondag start, mikt de wereldkampioen in eerste instantie op winst in de twee tijdritten. Maar is dat het doel? Of is eindwinst haalbaar? “No way dat Evenepoel zich bergop met opzet zal laten lossen.”