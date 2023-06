LIVE BALOISE BELGIUM TOUR. Houdt Van der Poel z’n leidersplaats vast?

Met grote overmacht. Zo won Mathieu van der Poel in Durbuy. En dat in de leiderstrui. Die lijkt hij niet meer af te geven vandaag, in een rit die waar de sprinters al een tijdje naar uitkijken. Komt ‘MVDP’ z’n leidersplaats nog in gevaar? Mis niets van het slot van de Baloise Belgium Tour in onze liveblog!