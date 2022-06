LIVE BALOISE BELGIUM TOUR. Elitegroepje met Hermans en Wellens scheurt zich los van uitgedund peloton, leider Pedersen moet achtervolgen

Wielrennen Daryl Impey wint op zijn oude dag sprint van uitgedund peloton, Williams nog een dagje langer in het geel

Daryl Impey (Israel - Premier Tech) heeft de vierde rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. In de sprint met een uitgedund peloton troefde de ervaren Zuid-Afrikaan Michael Matthews en Søren Kragh Andersen af. Stephen Williams behoudt zijn gele leiderstrui. Evenepoel kwam niet in de problemen en bolde in het peloton als 45ste over de streep.

