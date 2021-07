LIVE. Annemiek van Vleuten wint Clásica San Sebastián voor vrouwen, wie volgt Evenepoel op bij de mannen?

Olympische Spelen Belgische mentor Kurt Bogaerts emotioneel na dikke knuffel van Pidcock: “Tom is als een zoon”

26 juli Een alleszeggend beeld. Tom Pidcock - “surreëel” noemt hij zijn gouden mountainbikemedaille zelf - viel na een geweldig nummer op de Olympische Spelen coach en mentor Kurt Bogaerts in de armen. Die reageerde achteraf emotioneel bij onze journalist in Japan. “Tom is een crème van een gast.”