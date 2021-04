LIVE AMSTEL. Kopgroep van tien heeft vier minuten, Jumbo-Visma en Movistar houden controle

Wielrennen Marianne Vos vult opnieuw een gaatje in haar palmares en wint voor het eerst de Amstel Gold Race

13:27 Marianne Vos (Team Jumbo-Visma) heeft in eigen land voor het eerst in haar carrière de Amstel Gold Race gewonnen. In een sprint met een kopgroep juichte de 33-jarige Nederlandse te vroeg, maar ze kwam toch als eerste over de streep voor haar landgenotes Demi Vollering (SD Worx) en Annemiek van Vleuten (Movistar Team).