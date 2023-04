LIVE AMSTEL GOLD RACE. Quinten Hermans moet passen na luchtweginfectie

“Dit is mijn beste klassieke voorjaar ooit”: Mathieu van der Poel glundert na beresterke solo in Pa­rijs-Rou­baix

Na Milaan-Sanremo was Mathieu van der Poel ook de beste in Parijs-Roubaix. De Nederlander glunderde na afloop. “Je moet sterk zijn én geluk hebben in deze koers. Ik had het allebei.”